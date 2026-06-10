Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Cellnex Telecom-Investmentbeispiel
|
10.06.2026 10:04:15
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cellnex Telecom-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Cellnex Telecom-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 33,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 296,296 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 28,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 373,33 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,27 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Cellnex Telecom einen Börsenwert von 19,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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