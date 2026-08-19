IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.08.2021 wurde die Cellnex Telecom-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cellnex Telecom-Papier an diesem Tag 60,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,653 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43,88 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Anteils am 18.08.2026 auf 26,55 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -56,12 Prozent.

Cellnex Telecom war somit zuletzt am Markt 17,91 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at