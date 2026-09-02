Cellnex Telecom Aktie
WKN DE: A14RZD / ISIN: ES0105066007
|Lukratives Cellnex Telecom-Investment?
|
02.09.2026 10:03:27
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Cellnex Telecom-Papier statt. Diesen Tag beendete die Cellnex Telecom-Aktie bei 29,66 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 337,154 Cellnex Telecom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 627,78 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Anteils am 01.09.2026 auf 25,59 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,72 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Cellnex Telecom eine Marktkapitalisierung von 17,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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