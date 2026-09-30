IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cellnex Telecom von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cellnex Telecom-Einstiegs gewesen.

Am 30.09.2025 wurde das Cellnex Telecom-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Anteile betrug an diesem Tag 29,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,391 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 22,64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,77 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 76,77 EUR entspricht einer negativen Performance von 23,23 Prozent.

Der Cellnex Telecom-Wert an der Börse wurde auf 15,06 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at