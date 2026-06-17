IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Cellnex Telecom-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cellnex Telecom-Papier bei 36,66 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,728 Cellnex Telecom-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.06.2026 78,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,91 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 21,14 Prozent.

Cellnex Telecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at