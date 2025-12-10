IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Cellnex Telecom-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 47,57 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,021 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cellnex Telecom-Papiers auf 25,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 537,08 EUR wert. Mit einer Performance von -46,29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Cellnex Telecom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

