IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cellnex Telecom-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cellnex Telecom-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 304,692 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 29,67 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 040,22 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -9,60 Prozent.

Cellnex Telecom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at