CIE Automotive Aktie

CIE Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

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CIE Automotive SA-Investition 01.09.2026 10:03:56

IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CIE Automotive SA gewesen.

Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren CIE Automotive SA-Anteile an diesem Tag 24,06 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 41,563 CIE Automotive SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 043,23 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 31.08.2026 auf 25,10 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 043,23 EUR entspricht einer Performance von +4,32 Prozent.

Am Markt war CIE Automotive SA jüngst 3,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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