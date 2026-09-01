IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CIE Automotive SA gewesen.

Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren CIE Automotive SA-Anteile an diesem Tag 24,06 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 41,563 CIE Automotive SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 043,23 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 31.08.2026 auf 25,10 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 043,23 EUR entspricht einer Performance von +4,32 Prozent.

Am Markt war CIE Automotive SA jüngst 3,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at