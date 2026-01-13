CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|CIE Automotive SA-Performance
|
13.01.2026 10:03:41
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren eingebracht
Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 26,18 EUR. Bei einem CIE Automotive SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,197 CIE Automotive SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 29,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 136,36 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 13,64 Prozent.
Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 3,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!