IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 26,18 EUR. Bei einem CIE Automotive SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,197 CIE Automotive SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 29,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 136,36 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 13,64 Prozent.

Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 3,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at