CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|CIE Automotive SA-Performance im Blick
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12.05.2026 10:04:15
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.05.2021 wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,98 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,170 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,56 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 11.05.2026 auf 30,35 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 26,56 Prozent.
CIE Automotive SA war somit zuletzt am Markt 3,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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