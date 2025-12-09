CIE Automotive Aktie

CIE Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

CIE Automotive SA-Investment im Blick 09.12.2025 10:03:51

IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in CIE Automotive SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die CIE Automotive SA-Aktie an diesem Tag bei 25,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CIE Automotive SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3,876 CIE Automotive SA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,08 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 08.12.2025 auf 28,40 EUR belief. Mit einer Performance von +10,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

CIE Automotive SA war somit zuletzt am Markt 3,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

CIE Automotive SA 27,85 -2,11% CIE Automotive SA

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

