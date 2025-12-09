CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|CIE Automotive SA-Investment im Blick
|
09.12.2025 10:03:51
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die CIE Automotive SA-Aktie an diesem Tag bei 25,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CIE Automotive SA-Aktie investiert, befänden sich nun 3,876 CIE Automotive SA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,08 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 08.12.2025 auf 28,40 EUR belief. Mit einer Performance von +10,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
CIE Automotive SA war somit zuletzt am Markt 3,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
