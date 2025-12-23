IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIE Automotive SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,66 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 461,681 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 29,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 550,32 EUR wert. Damit wäre die Investition 35,50 Prozent mehr wert.

Am Markt war CIE Automotive SA jüngst 3,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at