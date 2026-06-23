CIE Automotive Aktie

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WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

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CIE Automotive SA-Investition 23.06.2026 10:04:02

IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen CIE Automotive SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 23,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,211 CIE Automotive SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 27,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,21 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,21 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für CIE Automotive SA eine Börsenbewertung in Höhe von 3,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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