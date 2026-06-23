CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|CIE Automotive SA-Investition
|
23.06.2026 10:04:02
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor einem Jahr abgeworfen
Das CIE Automotive SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 23,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,211 CIE Automotive SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 27,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,21 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,21 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für CIE Automotive SA eine Börsenbewertung in Höhe von 3,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CIE Automotive SA
Analysen zu CIE Automotive SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CIE Automotive SA
|27,45
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.