CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Lohnende CIE Automotive SA-Investition?
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11.08.2026 10:04:10
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,597 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 653,67 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 10.08.2026 auf 25,60 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,37 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 3,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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