CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Lukrative CIE Automotive SA-Investition?
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27.10.2026 10:03:29
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Die CIE Automotive SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,08 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,333 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,22 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 26.10.2026 auf 25,90 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 12,22 Prozent.
CIE Automotive SA war somit zuletzt am Markt 3,07 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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