CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|Lukratives CIE Automotive SA-Investment?
|
16.06.2026 10:03:56
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIE Automotive SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 13,82 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hat, hat nun 723,766 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 844,46 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 15.06.2026 auf 28,80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 108,44 Prozent zugenommen.
Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 3,37 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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