IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.01.2025 wurde das CIE Automotive SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,960 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,42 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 05.01.2026 auf 29,90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 18,42 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 3,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at