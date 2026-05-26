IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das CIE Automotive SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das CIE Automotive SA-Papier bei 24,20 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hat, hat nun 413,223 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 314,05 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 25.05.2026 auf 29,80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 23,14 Prozent vermehrt.

Insgesamt war CIE Automotive SA zuletzt 3,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at