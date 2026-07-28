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CIE Automotive Aktie

CIE Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315

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Performance unter der Lupe 28.07.2026 10:03:44

IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen CIE Automotive SA-Einstiegs gewesen.

Am 28.07.2023 wurden CIE Automotive SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das CIE Automotive SA-Papier an diesem Tag bei 28,56 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investierten, hätten nun 350,140 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (25,85 EUR), wäre das Investment nun 9 051,12 EUR wert. Mit einer Performance von -9,49 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

CIE Automotive SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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