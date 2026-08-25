CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0J2ML / ISIN: ES0105630315
|CIE Automotive SA-Investment im Blick
|
25.08.2026 10:03:37
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das CIE Automotive SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,94 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investierten, hätten nun 3,712 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,95 EUR wert. Mit einer Performance von -4,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von CIE Automotive SA bezifferte sich zuletzt auf 3,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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