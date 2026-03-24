Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Frühes Investment
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24.03.2026 10:03:41
IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 24.03.2025 wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 17,49 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 571,755 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 720,98 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,21 Prozent angewachsen.
Der Corporacion Acciona Energias Renovables-Wert an der Börse wurde auf 6,65 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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