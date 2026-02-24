Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition im Blick
|
24.02.2026 10:04:07
IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,47 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54,142 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 158,64 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,86 Prozent.
Der Marktwert von Corporacion Acciona Energias Renovables betrug jüngst 6,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!