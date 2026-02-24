IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,47 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54,142 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 158,64 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,86 Prozent.

Der Marktwert von Corporacion Acciona Energias Renovables betrug jüngst 6,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

