Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

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Hochrechnung 16.06.2026 10:03:56

IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,63 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert, befänden sich nun 509,424 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 23,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 777,89 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,78 Prozent gesteigert.

Corporacion Acciona Energias Renovables war somit zuletzt am Markt 7,86 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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