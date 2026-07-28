IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.07.2021 wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,20 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 331,126 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,36 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 072,85 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,27 Prozent verringert.

Corporacion Acciona Energias Renovables wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,04 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at