Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,159 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,32 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 64,18 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 64,18 EUR entspricht einer negativen Performance von 35,82 Prozent.

Am Markt war Corporacion Acciona Energias Renovables jüngst 6,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at