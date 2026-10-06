Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Performance unter der Lupe
|
06.10.2026 10:03:24
IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers betrug an diesem Tag 25,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,000 Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 21,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,68 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 14,32 Prozent.
Zuletzt verbuchte Corporacion Acciona Energias Renovables einen Börsenwert von 7,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!