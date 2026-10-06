Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

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Performance unter der Lupe 06.10.2026 10:03:24

IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers betrug an diesem Tag 25,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,000 Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 21,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,68 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 14,32 Prozent.

Zuletzt verbuchte Corporacion Acciona Energias Renovables einen Börsenwert von 7,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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