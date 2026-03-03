IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie bei 34,98 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hat, hat nun 285,878 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 226,42 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteils am 02.03.2026 auf 21,78 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 37,74 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich jüngst auf 7,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at