Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Lohnende Corporacion Acciona Energias Renovables-Anlage?
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26.05.2026 10:03:47
IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren verloren
Das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,30 EUR. Bei einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 319,489 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 731,63 EUR, da sich der Wert einer Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie am 25.05.2026 auf 24,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,68 Prozent verringert.
Insgesamt war Corporacion Acciona Energias Renovables zuletzt 7,68 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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