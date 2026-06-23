Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Corporacion Acciona Energias Renovables-Investmentbeispiel
|
23.06.2026 10:04:02
IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren verloren
Am 23.06.2023 wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 29,96 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hat, hat nun 3,338 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 24,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,56 Prozent verringert.
Der Marktwert von Corporacion Acciona Energias Renovables betrug jüngst 7,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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