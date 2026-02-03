Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
03.02.2026 10:04:03
IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile bei 36,62 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hat, hat nun 27,307 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 21,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 577,83 EUR wert. Damit wäre die Investition 42,22 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich zuletzt auf 6,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
