Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie
WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003
|Lukratives Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment?
|
06.01.2026 10:03:44
IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier statt. Der Schlusskurs des Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers betrug an diesem Tag 35,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,833 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,12 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers am 05.01.2026 auf 23,34 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,88 Prozent verringert.
Corporacion Acciona Energias Renovables erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Corporacion Acciona Energias Renovables
|23,62
|1,55%
