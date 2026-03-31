IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie bei 35,76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,796 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.03.2026 gerechnet (21,02 EUR), wäre das Investment nun 58,78 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,22 Prozent.

Corporacion Acciona Energias Renovables war somit zuletzt am Markt 6,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at