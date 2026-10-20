Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie

Corporacion Acciona Energias Renovables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS39 / ISIN: ES0105563003

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Hochrechnung 20.10.2026 10:03:36

IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Corporacion Acciona Energias Renovables-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile betrug an diesem Tag 29,98 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 333,556 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 224,82 EUR, da sich der Wert einer Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie am 19.10.2026 auf 21,66 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,75 Prozent abgenommen.

Corporacion Acciona Energias Renovables wurde am Markt mit 7,16 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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