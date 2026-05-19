Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Anlage
|
19.05.2026 10:04:09
IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Enagas-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 19.05.2025 wurde das Enagas-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Enagas-Anteile bei 13,49 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Enagas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,413 Enagas-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (16,89 EUR), wäre das Investment nun 125,20 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,20 Prozent angewachsen.
Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 4,31 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!