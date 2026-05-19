IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Enagas-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Enagas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.05.2025 wurde das Enagas-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Enagas-Anteile bei 13,49 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Enagas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,413 Enagas-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (16,89 EUR), wäre das Investment nun 125,20 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,20 Prozent angewachsen.

Der Enagas-Wert an der Börse wurde auf 4,31 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at