Enagas Aktie

Enagas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Enagas-Performance im Blick 27.01.2026 10:03:57

IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Enagas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Enagas-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Enagas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 838,223 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Enagas-Papiere wären am 26.01.2026 11 475,27 EUR wert, da der Schlussstand 13,69 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 14,75 Prozent.

Der Börsenwert von Enagas belief sich zuletzt auf 3,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Enagas S.A.

mehr Nachrichten