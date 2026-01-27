IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Enagas von vor einem Jahr eingefahren

Enagas Aktie
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Enagas-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Enagas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 838,223 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Enagas-Papiere wären am 26.01.2026 11 475,27 EUR wert, da der Schlussstand 13,69 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 14,75 Prozent.
Der Börsenwert von Enagas belief sich zuletzt auf 3,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
