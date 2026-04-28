Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Langfristige Investition
|
28.04.2026 10:03:39
IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Enagas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Enagas-Papier bei 18,16 EUR. Bei einem Enagas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,508 Enagas-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,03 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Papiers am 27.04.2026 auf 16,89 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Enagas belief sich zuletzt auf 4,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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