IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Enagas-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Enagas-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Enagas-Aktie an diesem Tag 16,43 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 608,643 Enagas-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 16,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 811,32 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 1,89 Prozent.

Der Börsenwert von Enagas belief sich jüngst auf 4,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at