Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
|Enagas-Performance
|
29.09.2026 10:03:33
IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,594 Anteilen. Die gehaltenen Enagas-Anteile wären am 28.09.2026 627,44 EUR wert, da der Schlussstand 16,69 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 37,26 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Enagas eine Marktkapitalisierung von 4,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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