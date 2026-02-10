Enagas Aktie
WKN: 662211 / ISIN: ES0130960018
IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Enagas-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Enagas-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Enagas-Aktie bei 17,70 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Enagas-Aktie investierten, hätten nun 56,513 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 810,12 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Papiers am 09.02.2026 auf 14,34 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,99 Prozent verringert.
Insgesamt war Enagas zuletzt 3,75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
