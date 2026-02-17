IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Enagas von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Enagas-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurden Enagas-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Enagas-Aktie an diesem Tag bei 25,02 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 399,760 Enagas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,07 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 024,39 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 39,76 Prozent verkleinert.

Enagas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at