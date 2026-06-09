IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Enagas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Enagas-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Enagas-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,55 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Enagas-Aktie investierten, hätten nun 3,630 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 17,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,81 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,19 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 4,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at