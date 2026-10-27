IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Endesa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Endesa-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,215 Endesa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 228,68 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Papiers am 26.10.2026 auf 43,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 128,68 Prozent vermehrt.

Endesa war somit zuletzt am Markt 44,88 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at