IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Endesa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Endesa-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,59 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, befänden sich nun 568,505 Endesa-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 608,87 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 13.04.2026 auf 38,01 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,09 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Endesa zuletzt 39,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at