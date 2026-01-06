IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Endesa-Investment gewesen.

Die Endesa-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Endesa-Anteile an diesem Tag bei 18,81 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Endesa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,318 Endesa-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 31,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,07 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +66,07 Prozent.

Jüngst verzeichnete Endesa eine Marktkapitalisierung von 32,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at