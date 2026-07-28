Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Rentables Endesa-Investment?
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28.07.2026 10:03:44
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Endesa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 476,190 Endesa-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 476,19 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 94,76 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 42,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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