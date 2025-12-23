IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Endesa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Endesa-Aktie an diesem Tag bei 18,25 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 548,095 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.12.2025 16 853,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,75 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,54 Prozent angewachsen.

Am Markt war Endesa jüngst 32,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at