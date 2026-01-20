IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 10 Jahren abgeworfen

Endesa Aktie
Am 20.01.2016 wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Endesa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 581,564 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 30,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 708,64 EUR wert. Damit wäre die Investition um 77,09 Prozent gestiegen.
Der Endesa-Wert an der Börse wurde auf 32,16 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
