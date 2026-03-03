Endesa Aktie

Endesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

Profitable Endesa-Anlage? 03.03.2026 10:04:01

IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Endesa gewesen.

Am 03.03.2023 wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,30 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 546,597 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 34,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 748,29 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 87,48 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Endesa betrug jüngst 35,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

