IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Endesa-Aktien verdienen können.

Endesa-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,30 EUR. Bei einem Endesa-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 429,185 Endesa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 673,82 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 23.03.2026 auf 34,19 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46,74 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Endesa einen Börsenwert von 35,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at