Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Rentable Endesa-Investition?
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30.06.2026 10:03:52
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Endesa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 30.06.2021 wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,46 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 48,876 Endesa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 39,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 945,26 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +94,53 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Endesa eine Börsenbewertung in Höhe von 40,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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