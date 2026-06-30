IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Endesa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Endesa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.06.2021 wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,46 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 48,876 Endesa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 39,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 945,26 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +94,53 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Endesa eine Börsenbewertung in Höhe von 40,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at